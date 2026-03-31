Silverend Bangalore: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಟೌನ್ನ ಶಾಂತಿಯುತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಸಿಲ್ವರ್ ಎಂಡ್' (Silverend) ಎಂಬ ಈ ಬಂಗ್ಲೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ವೈಭವ ಇಂದಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಿದೆ. ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕವನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಇಂದು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಮುಗಿಲೆತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಗದ್ದಲದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಆದರೆ ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಟೌನ್ನ ಶಾಂತಿಯುತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಹಳೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಮೈವೆತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಮನೆಯಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು 'ಸಿಲ್ವರ್ ಎಂಡ್' (Silverend). ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ಮನೆ, ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಗತಕಾಲದ ವೈಭವವನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಅವರು ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. 1973 ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮತ್ತು ಇವರ ಪತಿ ಮೋಹನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಈ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಆರಿಸದೆ, ಮನೆಯ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎತ್ತರದ ಛಾವಣಿಗಳು, ಕೆತ್ತನೆಯ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಶೈಲಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ 'ಮಂಕೀ ಟಾಪ್'ಗಳು ನಮಗೆ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಹಳೆಯ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಕಣ್ಣೆದುರು ತರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಇಂಟಾಕ್ (INTACH) ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಕೂಡ ಲಭಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನೆಯ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗ್ರಹ
ಈ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆಯಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವತಳೆದಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾದ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗ್ರಹವು ಅತಿಥಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವಂತಿದೆ. ಇವು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡೇವಿಡ್ ಲೀನ್ ಅವರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಳೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ದೀಪಗಳು, ರೋಮ್ನಿಂದ ತಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಹಳೆಯ ಪಿಯಾನೋ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಂತೆ ರೂಪಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಉದ್ಯಾನವನ
ಈ ಮನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಾಳವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾದ ತೋಟ. ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ವಿಶಾಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗುವ ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ಸತತ 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಲಂಕಾರಿಕ ತೋಟ' ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡವನ್ನೂ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಕಳೆದ 53 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತೀವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 'ಸಿಲ್ವರ್ ಎಂಡ್' ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ-ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಜಡ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ. ಇದು ಹಳೆಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರಿಯಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಅತೀವ ಕಾಳಜಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮನೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಗರದ ನಿಜವಾದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಎನ್ನಬಹುದು.