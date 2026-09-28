ಅಂಬೋಸೆಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ದಕ್ಷಿಣ ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರವಾದ ಮೌಂಟ್ ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಆನೆಗಳ ಬೃಹತ್ ಹಿಂಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಂಬೋಸೆಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಟಾಂಜಾನಿಯಾ ದೇಶದ ಗಡಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರವಾದ ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ ಪರ್ವತದ (Mount Kilimanjaro) ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಬೃಹತ್ ಹಿಂಡುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. 1906ರಲ್ಲಿ ಅಂಬೋಸೆಲಿಯನ್ನು ಮಸಾಯಿಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಯಿತು, ಆದರೆ 1948ರಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿತು.
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತಿರುಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 1974 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಗೆಜೆಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು 1991 ರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29- 2005 ರಂದು, ಕೀನ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ವಾಯ್ ಕಿಬಾಕಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೀನ್ಯಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಓಲ್ಕೆಜುವಾಡೊ ಕೌಂಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಮಸಾಯಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು
ಅಂಬೋಸೆಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬುಷ್ ಆನೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಳದಿ ಬಬೂನ್ , ಕೇಪ್ ಬಫಲೋ, ಇಂಪಾಲಾ, ಆಗ್ನೇಯ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಿಂಹ , ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚಿರತೆ, ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಹೈನಾ , ಮಸಾಯಿ ಜಿರಾಫೆ , ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಜೀಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಬಿಳಿ-ಗಡ್ಡದ ವೈಲ್ಡ್ಬೀಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 50 ರಿಂದ 80 ಇತರ ಸಸ್ತನಿ ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.