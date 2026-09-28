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- ಹಬ್ಬದ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ರಜೆಯ ಪೂರ್ಣ ಮಜಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್
ಹಬ್ಬದ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ರಜೆಯ ಪೂರ್ಣ ಮಜಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್
October travel tips : ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಈ ಟೈಂನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ರಜೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಊರು ನೋಡ್ಬಹುದು ಎಂಬ ಡಿಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ವಾತಾವರಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಜನ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಇಡೀ ನಗರ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಥೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಾಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪ್ರವಾಸ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್. ಈ ವೇಳೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಅರಮನೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಲೇಕ್ ಪಿಚೋಲಾದಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡಬಹುದು. ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮೆಹ್ರಾನ್ಗಢ ಕೋಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಕೇರಳ
ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಹಸಿರು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅಲೆಪ್ಪಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ವಾಟರ್ಸ್, ಮುನ್ನಾರ್ನ ಚಹಾ ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಹೌಸ್ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ಸುತ್ತಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಶಾಂತವಾದ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕೇರಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ.
ಗೋವಾ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವವರು ಗೋವಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತವಾದ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಗೋವಾವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಕಾಶ್ಮೀರ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನಾರ್ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಕಾಶದ ನಡುವೆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನೋಟ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಾಲ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಾ ರೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಣಿವೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬದಲಾಗುವ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆಗ್ರಾ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಬೇಸಿಗೆಗಿಂತ ಹವಾಮಾನ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡಬಹುದು. ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ರಾ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು
ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬಾಂಧವ್ಗಢ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಹಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಣಥಂಬೋರ್ ಕೂಡ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ಹುಲಿ, ಜಿಂಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
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