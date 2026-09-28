ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ OpenAI ಜತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಘೋಷಿಸುವ ವೇಳೆ ChatGPT ಬಳಕೆಯ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ChatGPT ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿರುವ ಸಚಿನ್, AI ಬಳಸಲು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ChatGPT ಸಹಾಯ ಪಡೆದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅವರು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ChatGPT ಜತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಚಿನ್, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು AI ನೆರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು OpenAI ಜತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ChatGPT ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ChatGPT ಈ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದೆ ಎಂದೂ ಸಚಿನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ AI ಬಳಕೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಾಧನವಲ್ಲ!
ChatGPTಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಲು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಅನುಭವ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಾಗ ChatGPT ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಚಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸದ ಸ್ಥಳ, ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ”
ಸಚಿನ್ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದರ ಉತ್ತರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ChatGPT ಜತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಬದಲು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ AI ಅನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಾಯಕನಂತೆ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಅನುಭವ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
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ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸವಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೋಜಿನ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಇದೆ
OpenAI ಜತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಘೋಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ChatGPT ಜತೆಗಿನ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ChatGPTಗೆ ಕೇವಲ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸುವಂತೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
AI ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಚಿನ್ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ AI ಜತೆಗಿನ “ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್” ಆರಂಭಿಸುವ ಮಾತು ಆಡುತ್ತಾರೆ.
ಜನರಿಗೂ ChatGPT ಬಳಸುವಂತೆ ಸಚಿನ್ ಕರೆ
ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ChatGPTಯಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದಲೇ AI ಬಳಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ChatGPT ಅನುಭವವು AI ಈಗ ಕೇವಲ ಟೆಕ್ ತಜ್ಞರ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.