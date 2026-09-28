₹36,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 9000mAh ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ, 67W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 1.5K AMOLED 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, IP68/IP69K ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50MP OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ರೆಡ್‌ಮಿ ನೋಟ್ ಸರಣಿಯ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಫೀಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ ನೂತನ ಫೋನ್ ರೆಡ್‌ಮಿ ನೋಟ್ 17 ಪ್ರೊ 5ಜಿ.

ಈ ಫೋನಿನ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಇದರ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಎಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೂ, ಆಟವಾಡಿದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದಾಜು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. 67 ವ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಂತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 22.5 ವ್ಯಾಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ.

ಅಂಡರ್‌ವಾಟರ್‌ ಮೋಡ್‌

Related Articles

Related image1
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೀಲ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತಿದೆ iQOO 16 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ
Related image2
ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್‌ಗೆ! ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನಿಂದ ಹೊಸ ಸೆನ್ಸರ್, ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಫೋಟೋ!

ಹಿಂದೆಯೆಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುವ ಫೋನ್‌ಗಳು ಇಟ್ಟಿಗೆಯಂತೆ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 9,000 ಎಂಎಎಚ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ದೂ 226 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹಾಗೂ ಕೇವಲ 8.6 ಮಿಮೀ ತೆಳುವಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬಲು ಹಗುರ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ. ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಐಪಿ68 ಹಾಗೂ ಐಪಿ69ಕೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೀರಿನೊಳಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವ ಅಂಡರ್‌ವಾಟರ್‌ ಮೋಡ್‌ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ.

6.83 ಇಂಚಿನ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ 1.5ಕೆ ಅಮೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌, 120 ಹರ್ಟ್ಜ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹಾಗೂ 3500 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ 2 ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದು, ಕೈಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪರದೆಯನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಬಳಸಲು ವೆಟ್ ಟಚ್ 2.0 ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಐಆರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್

ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6ಎಸ್ ಜೆನ್ 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್‌ಓಎಸ್ 3ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಗೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಡಬಹುದು. ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಹಾಗೂ ಶೇ. 300ರಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೂಸ್ಟ್ ನೀಡುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು, ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲು ಐಆರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತಮ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಫೋನ್

ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ 8 ಎಂಪಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಲರ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬರಲು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ನೈಜವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತವೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 16 ಎಂಪಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬೆಲೆಯ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 4ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ 1080ಪಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದು ಕೊಂಚ ಬೇಸರ.

ಈ ಸರಣಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹36,999. ಈ ದರಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬಹುದಿತ್ತು ಎನಿಸಿದರೂ, ಅದ್ಭುತ ಪರದೆ, ಕಠಿಣ ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಫೋನ್.