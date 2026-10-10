Butati Dham mandir: ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಯೇ ಇಲ್ಲದ, ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಪವಾಡ ಮಂದಿರ ‘ಬುಟಾಟಿ ದಾಮ್’! ಇದರ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಶೇಕಡ 90% ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ, ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಯೇ ಇಲ್ಲದ, ಜಾತಿ-ಧರ್ಮದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೂ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಚಿತ ಊಟ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಏಕೈಕ ಅದ್ಭುತ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ‘ಬುಟಾಟಿ ದಾಮ್’ (Butati Dham Mandir).
ಈ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಸ್ಥಳ: ಬುಟಾಟಿ ಗ್ರಾಮ (Butati), ನಾಗೌರ್ (Nagaur) ನಗರದ ಹತ್ತಿರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ.
ದೇವರು/ಮಹಿಮಾ ಪುರುಷ: ಸಂತ ಶ್ರೀ ಚತುರ್ದಾಸ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ (Sant Chaturdas Ji Maharaj).
ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿ ಇಲ್ಲ: ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ, ಪೂಜಾ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಕಾಣಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ವಸತಿ: ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಮಲಗಬಹುದಾದ ಬೃಹತ್ ಹಾಲ್ಗಳಿವೆ. ಬೆಡ್, ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ದಿಂಬು ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತ. (ದಿನಕ್ಕೆ 1200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ).
ಅಪರಿಮಿತ ಉಚಿತ ಅನ್ನದಾಸೋಹ: ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಾಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ, ಟೀ-ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತ. ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು.
ಉಚಿತ ನೋಂದಣಿ: ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ?
ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 60% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಲಕ್ವ ಹೊಡೆದವರೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವೀಲ್ಚೇರ್ ಅಥವಾ ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು, 7 ದಿನಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ.
ಮೂಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನರ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಸ್ಪೇನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು (49 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗಳ ರಹಸ್ಯ)
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಔಷಧ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಿಂದಲೇ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ
7 ದಿನಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯ: ರೋಗಿಗಳು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ದಿನಕ್ಕೆ 7 ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ: ಧ್ಯಾನ + 2 ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ (ಊಟದ ನಂತರ): ಧ್ಯಾನ + 2 ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ.
ರಾತ್ರಿ: ಧ್ಯಾನ + 3 ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ.
ಒಟ್ಟು 49 ಸುತ್ತುಗಳು: 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ 49 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು (ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು, ಕಡಿಮೆಯೂ ಆಗಬಾರದು).
ಪರ್ಯಾಯ ಸೇವೆ: ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು 49 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು.
ಸಂತ ಚತುರ್ದಾಸ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ
ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಸಂತ ಚತುರ್ದಾಸ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮರವನ್ನು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದ ಭಕ್ತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ನಂತರ ಅವರು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿಯಾದರು. ಸಮಾಧಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಅವರು, "ನಾನು ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತೇನೆ, 49 ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಪವಾಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.