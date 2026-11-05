ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುವ ಈ ದಂಪತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚು 1.73 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಿನಸಿ, ಸಾರಿಗೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಂಪತಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ ಖರ್ಚು!
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ದಿನಸಿ, ಪ್ರಯಾಣ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಟೆಕ್ಕಿ ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುವ ಈ ದಂಪತಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 75 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೀಸಲು!
ಈ ದಂಪತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು 1.73 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಶೂಭಿ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರೂ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಸರಾಸರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 75 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸದ ಖಾತೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಈ ದಂಪತಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 13ರಿಂದ 14 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳಾದ ವ್ಹೇ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಗ್ರೀಕ್ ಯೋಗರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪನೀರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 8 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಾರಿಗೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್
ದಂಪತಿ ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ!
ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರಾದರೂ, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶೂಭಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಜೆಟ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.