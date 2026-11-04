ಭಾರತದ 'ಚಹಾ ರಾಜಧಾನಿ' ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಊಟಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಾಫಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಹಾ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಹಾದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನೀವೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚಹಾ (Tea) ಗಂಟಲಿಗೆ ಇಳಿಯದಿದ್ದರೆ ದಿನವೇ ಆರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಚಹಾ ಪ್ರಿಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವಿರಲಿ, ಮಳೆಯ ತಂಪಾದ ಸಂಜೆಯಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗೆಳೆಯರ ಹರಟೆಯಿರಲಿ.. ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಟೀ ಕಪ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ! ಆದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಟೀ ರಾಜಧಾನಿ' (Tea Capital of India) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಶೇಷ ನಗರ ಯಾವುದು? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಫಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಹಾ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ವಿವರ.
ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಟೀ ರಾಜಧಾನಿ? ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದೇಗೆ?
ಭಾರತದ ಟೀ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇರುವುದು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ಸಾಂನ 'ದಿಬ್ರೂಗಢ್' (Dibrugarh) ನಗರಕ್ಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಈ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಷ್ಟು ದೂರ ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಸುಂದರ ಚಹಾ ತೋಟಗಳೇ (Tea Gardens) ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಇತಿಹಾಸ: 1823ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೂಸ್ ಎಂಬುವವರು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಚಹಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು. ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ದಿಬ್ರೂಗಢ್ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದ ತಿನ್ಸುಕಿಯಾ, ಶಿವಸಾಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಸ್ಸಾಂನ ಒಟ್ಟು ಚಹಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಿಂಹಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಿಬ್ರೂಗಢ್ಗೆ "ಟೀ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಎಂಬ ಬಿರುದು ಬಂದಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂ ಚಹಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ: ಅಸ್ಸಾಂ ಟೀ ಬಲವಾದ (Strong) ರುಚಿ, ಗಾಢವಾದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆಗೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹಾಲಿನ ಚಹಾಕ್ಕೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಟೀ ಪುಡಿಯೇ ಬೆಸ್ಟ್.
ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಹಾ! ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?
ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದು ಕಾಫಿ (Coffee Land). ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು (ನೀಲಗಿರಿ) ಮತ್ತು ಕೇರಳದ (ಮುನ್ನಾರ್) ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಹಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ!
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮಲೆನಾಡಿನ ತಂಪಾದ ಹವಾಗುಣ ಹಾಗೂ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಚಹಾ ಬೆಳೆಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚಹಾ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (ಕಳಸ ಮತ್ತು ಬಾಬಾಬುಡನ್ಗಿರಿ): ಕಾಫಿಯ ತವರೂರಾದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಳಸ, ಕುದುರೆಮುಖ ತಪ್ಪಲು ಹಾಗೂ ಬಾಬಾಬುಡನ್ಗಿರಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಚಹಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಚಹಾ ಗಿಡಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಟೀ ಪುಡಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯಿದೆ.
ಕೊಡಗು: ಮಡಿಕೇರಿ ಮತ್ತು ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಸಿರು ಗಿರಿಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಜೊತೆಜೊತೆಗೇ ಸುಂದರ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಹಾಸನ (ಸಕಲೇಶಪುರ): ಸಕಲೇಶಪುರದ ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ ಹರಡಿರುವ ಚಹಾ ತೋಟಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿಟಿಸಿ (CTC) ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ (Orthodox) ಚಹಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಹಾಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ರುಚಿಯ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಿದೆ.
ಟೀ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ (Tea Tourism) - ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ:
ಅಸ್ಸಾಂನ ದಿಬ್ರೂಗಢ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಳಸ-ಕುದುರೆಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿ.. ಹಸಿರು ಚಹಾ ತೋಟಗಳ ನಡುವೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಬುಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತು ಎಲೆ ಕೀಳುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಚಹಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಲೆಗಳು ಟೀ ಪುಡಿಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಹಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ತಾಣಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ವರ್ಗ ಊಟಿ:
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಿರಿಧಾಮ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೀಲಗಿರಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಊಟಿ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳು' ತಮ್ಮ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಹಸಿರಿನ ವೈಭವ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಮಂಜಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಚಹಾ ತೋಟಗಳು ಇಡೀ ಗಿರಿಶಿಖರಗಳನ್ನೇ ಹಸಿರು ರತ್ನಗಂಬಳಿ ಹಾಸಿದಂತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನಯನಮನೋಹರ ದೃಶ್ಯವೈಭವವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುವ 'ನೀಲಗಿರಿ ಚಹಾ' (Nilgiri Tea) ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ರುಚಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಟೀ ಬೆಳೆಯುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿಬ್ರೂಗಢ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.