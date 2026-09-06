50ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಪಡೆಯಲು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ SIP ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು 30, 35, ಮತ್ತು 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿ ಇಡುವುದು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದುಡಿಯಲು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಒಳಿತು ಎಂದೇ ಯೋಚಿಸುವವರು ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ. ನಿಮ್ಮ 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಪಡೆಯಲು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ SIP ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. 12% ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ, 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ , 35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (SIP) ಮೂಲಕ 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮ 30, 35 ಮತ್ತು 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ 5% ಏರಿಸಲು ಶಕ್ಯರಾದವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ₹7,850 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
5% ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ನೊಂದಿಗೆ, ಒಬ್ಬರು ಸುಮಾರು ₹7,850 ರ ಆರಂಭಿಕ ಮಾಸಿಕ SIP ಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು 5% ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ತಲುಪುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
35 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ₹16,160 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
ನೀವು 35 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಮಾಸಿಕ SIP 5% ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹16,160 ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದರ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ SIP ಅನ್ನು 5% ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
40 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ₹37,130 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
5% ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ನೊಂದಿಗೆ, ಆರಂಭಿಕ ಮಾಸಿಕ SIP ಸರಿಸುಮಾರು ₹37,130 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5% ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್:
30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ
ನಿಮ್ಮ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಲು ನಿಮಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ (240 ತಿಂಗಳು) ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯು 'ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಲಾಭ' ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಗುರಿ ತಲುಪುವ ವಯಸ್ಸು: 50 ವರ್ಷ
ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ: 20 ವರ್ಷಗಳು
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಸಿಕ SIP: ಸುಮಾರು ₹10,100 ನಿಂದ ₹10,200
ಒಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆ: ₹24.24 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹24.48 ಲಕ್ಷ
ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭ: ಸುಮಾರು ₹75.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
50ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: ₹1 ಕೋಟಿ
ಪ್ರಯೋಜನ: ಬೇಗನೆ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು.
35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಅಂದರೆ 35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 15 ವರ್ಷಗಳ (180 ತಿಂಗಳು) ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುರಿ ತಲುಪುವ ವಯಸ್ಸು: 50 ವರ್ಷ
ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ: 15 ವರ್ಷಗಳು
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಸಿಕ SIP: ಸುಮಾರು ₹20,000 ನಿಂದ ₹20,500
ಒಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆ: ₹36 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹36.9 ಲಕ್ಷ
ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭ: ಸುಮಾರು ₹63 ರಿಂದ ₹64 ಲಕ್ಷ
50ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: ₹1 ಕೋಟಿ
40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ
40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಲು ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷಗಳ (120 ತಿಂಗಳು) ಕಾಲಾವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಎಸ್ಐಪಿ ಮೊತ್ತ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುರಿ ತಲುಪುವ ವಯಸ್ಸು: 50 ವರ್ಷ
ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ: 10 ವರ್ಷಗಳು
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಸಿಕ SIP: ಸುಮಾರು ₹43,000 ನಿಂದ ₹43,500
ಒಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆ: ₹51.6 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹52.2 ಲಕ್ಷ
ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭ: ಸುಮಾರು ₹48 ಲಕ್ಷ
50ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: ₹1 ಕೋಟಿ