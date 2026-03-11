Harvard Business Review study: ಹಾರ್ವರ್ಡ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹರಡುತ್ತಿರುವ 'AI ಬ್ರೈನ್ ಫ್ರೈ' ಎಂಬ ಭಯಾನಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ದಿನವಿಡೀ AI ಜೊತೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವುದಂತೂ ಖಚಿತ.
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಕೆಲಸದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಿಸಿದರೂ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು, ಅತಿಯಾದ AI ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ "AI ಬ್ರೈನ್ ಫ್ರೈ" (AI Brainfry) ಎಂಬ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಆಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಏನಿದು AI ಬ್ರೈನ್ ಫ್ರೈ?
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ 1,488 ಅಮೆರಿಕನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 14 ರಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು AI ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೆದುಳಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸವೇ "AI ಬ್ರೈನ್ ಫ್ರೈ".
ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ AI ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ನಾವು ಕೇವಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ AI ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು (Double Checking), ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಮೆದುಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಹೈ-ಅಲರ್ಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳು ಬೇಗನೆ "ಫ್ರೈ" ಆಗುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ "ಗುಂಯ್" (buzzing) ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವುದು, ಮಾನಸಿಕ ಮಂಜು (Mental Fog), ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವಿನಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್ ಫ್ರೈ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರ್ನ್ಔಟ್ (Burnout) ಎನ್ನುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದಣಿವು. ಆದರೆ AI ಬ್ರೈನ್ ಫ್ರೈ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಅತಿಯಾದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಯಾಸವಾಗಿದೆ.
ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ?
ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್:ಶೇ. 26 (ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು)
ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ (HR):ಶೇ. 19.3
ಆಪರೇಷನ್ಸ್:ಶೇ. 17.9
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್: ಶೇ. 17.8
ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ: ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಪರರು (ಶೇ. 5.6) ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಶೇ. 8.6).
ಪರಿಣಾಮಗಳು
AI ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವವರು ಶೇ. 14 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾನಸಿಕ ಶ್ರಮ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೇ. 12 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಿಂದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಶೇ. 11 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಗಂಭೀರ ತಪ್ಪುಗಳು ಶೇ. 39 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 39 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಸಾವು
ನಾವು ಸತತವಾಗಿ AI ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು "ಯಂತ್ರದ ಆಪರೇಟರ್" ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ "AI ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ರೇಕ್' ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ." ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಪಡೆದು ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾನಸಿಕ ದಣಿವಿನಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು.