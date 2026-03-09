- Home
- Automobile
- Car News
- Car Discount: 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 27.97 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುವ ಎಸ್ಯುವಿ ಆಫರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ!
Car Discount: 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 27.97 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುವ ಎಸ್ಯುವಿ ಆಫರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ!
ಟೊಯೋಟಾ ಹೈರೈಡರ್ ಮೇಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು, ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 27.97 ಕಿ.ಮೀ. ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಟೊಯೋಟಾ ಹೈರೈಡರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ (Toyota Hyryder Discount)
ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಗಾಡಿವಾಡಿ' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ರೋಡ್ಸೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ (Roadside Assistance) ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೈಲೇಜ್ (Toyota Urban Cruiser Hybrid Mileage)
ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ 27.97 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ವಿವರ (Engine Details)
ಈ ಕಾರು 'ಸೆಲ್ಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್'ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, ಟೊಯೋಟಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (THS) ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೆಲೆ (Price in India)
ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ 10,99,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, 20,19,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು (Features)
ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯು 55 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ಗಳು, ಆಪಲ್ ಕಾರ್ ಪ್ಲೇ (Apple Car Play), ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ (Android Auto), 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.