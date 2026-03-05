ಎಷ್ಟೇ ಅಣುಬಾಂಬ್ ಬಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ! ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸೇಫ್ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
Nuclear Fallout Protection: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಕರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು?.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಕರ್ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಸುಂದರ ಪರ್ವತಗಳು, ಶಾಂತಿಯುತ ನಗರಗಳು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆ, ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬೃಹತ್ ಅಣುಬಾಂಬ್ ನಿರೋಧಕ ಬಂಕರ್ಗಳಿವೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಭಯದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಬಂಕರ್ ನಿರ್ಮಾಣ
ದಾಳಿಯಾದರೂ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ವಿನ್ಯಾಸ
ಅಪಾಯಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲ್ಲ
1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಪತನವಾದ ನಂತರ, ಹಲವು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟವು. ಆದರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಪಾಯಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ಕೇವಲ ರೂಪ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ವಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅಣು ಅಪಘಾತ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳಂತಹ ಹೊಸ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು.
ತಮ್ಮ ಬಂಕರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ?
