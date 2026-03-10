Poco ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯಾದ Poco X8 ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 17 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ Poco X8 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು Poco X8 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿದ್ದು, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: Poco ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯಾದ Poco X8 ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 17 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ Poco X8 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು Poco X8 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ ಚಿಪ್ಗಳು, ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Poco X8 ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು: ಫೀಚರ್ಗಳು ಲೀಕ್
ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು Poco X8 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಮಾರ್ಚ್ 17 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಲಾಂಚ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಆದರೂ, ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, Poco X8 ಪ್ರೊ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8500 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು Poco X8 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500S ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Poco X8 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳು ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಡಿಸೈನ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿವೆ. ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. Poco X8 ಪ್ರೊ 50MP ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 6.95-ಇಂಚಿನ 1.5K OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ, Poco X8 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 6.83-ಇಂಚಿನ 1.5K OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಲೆ
Poco X8 ಪ್ರೊ ಫೋನ್ 100 ವ್ಯಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 7,560 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇನ್ನು Poco X8 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 8,500 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, Poco X8 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹43,000 ಮತ್ತು Poco X8 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹57,000 ದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.