ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಶೂ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
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- Karnataka News Live Updates Sep 26th: ಶೂ-ಸಾಕ್ಸ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆ ಅಲ್ಲ, ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
Karnataka News Live Updates Sep 26th: ಶೂ-ಸಾಕ್ಸ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆ ಅಲ್ಲ, ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಹಚ್ಚಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆರ್.ಎ.ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಐದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
Karnataka News Live Updates Sep 26th: ಶೂ-ಸಾಕ್ಸ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆ ಅಲ್ಲ, ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
Karnataka News Live Updates Sep 26th: 'ಏನ್ರೀ ಸರ್ಕಾರ ಇದು?.. ದಿಡುಪೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಶುಲ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಂಡ; ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗರಂ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ದಿಡುಪೆ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಲ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಎಫ್ಐಆರ್. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ.. ಎಫ್ಐಆರ್ಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
Karnataka News Live Updates Sep 26th: ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕ ನಿರಂತರ ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಯಷ್ಟೇ ಲಭಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ - ಕೆಎಟಿ ಆದೇಶ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ನೇಮಕಾತಿಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಕೇಳುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಕೆಎಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.
Karnataka News Live Updates Sep 26th: ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಬೀಗ!
Karnataka News Live Updates Sep 26th: ಯಲಹಂಕ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕುಗಳು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಲ್ಲ
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯ (BWSSB) ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಂಡಳಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, 2030ರ ನಂತರದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಿದೆ.
Karnataka News Live Updates Sep 26th: ಹಳತಾದಷ್ಟೂ ಮಹೌಷಧ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಅಮೃತ, ತುಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ!
ಗೋಕರ್ಣದ ಅಶೋಕೆಯ ಮೂಲಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಳೆಯ ತುಪ್ಪದ (ಮಹಾಘೃತ) ಅಪಾರ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ತುಪ್ಪವು ದೇಹದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಶ್ರೀಗಳ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ
Karnataka News Live Updates Sep 26th: ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಐ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು! ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ 1 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್
Karnataka News Live Updates Sep 26th: ಇಡಿ ದಾಳಿ ಕೇಸ್ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ ರೇಸ್ನಿಂದ ದಿಢೀರ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ರಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ? ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ
2028ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರ ಮೇಲಿನ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ ದೆಹಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಕಾಂಗೋ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು.