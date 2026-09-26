ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ರೋಚಕ ಏಕದಿನ (ODI) ಸರಣಿಯು ನಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 2026 ರಂದು ಅತ್ಯಂತುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ತಿರುವನಂತಪುರದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕಾದಾಟ ನಡೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ಗೆ ಗಾಯ!
ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯೊಂದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹೌದು, ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ತಂಡದ ಯುವ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದವು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಏನು?
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ವೇಗದ ಎಸೆತವೊಂದನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಚೆಂಡು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಲ ಮೊಣಕೈಯ ಕಾರ್ನರ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ತಗುಲಿದೆ. ಚೆಂಡು ಬಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಿದ ಅವರು, ಕೂಡಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನೆಟ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ 'ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್' ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ತಗುಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದರೂ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನೆಟ್ಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಾರದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಲ ಮೊಣಕೈಗೆ ಗಾಯದ ನೋವು ತಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಆತಂಕವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ತಿರುವನಂತಪುರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಶಿಬಿರದ ಮೂಲವೊಂದು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುವ ಗಿಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ನಾಳೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಆಡುವುದು ಸಂದೇಹ ಎಂಬ ವಾದಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟನೇ ಏನು?
ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗವು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಗಿಲ್ ಗಾಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಸೀತಾಂಶು ಕೊಟಕ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಸದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಳಿನ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಕೋಚ್ ಅವರ ಈ ಸಮಾಧಾನಕರ ಮಾತುಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಭಾರತದ ಸಜ್ಜು!
ನಾಯಕನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕುರಿತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳು ಬಗೆಹರಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬೀಗಲು ಯುವ ಪಡೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಆ (ಸಣ್ಣ) ಅಪಘಾತ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ನಾಳಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜಾದೂ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.