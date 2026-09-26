ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13’ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ನಿರ್ಗಮನದ ವಿಚಾರವೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ತಾಂಡವ್ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13’ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಟ, ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಹಾಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಪರ್ಧಿ ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ವಿಚಾರವೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಾಂಡವ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಅವರು ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕವೇ ಅವರ ಕೊರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಡಿಯಾರದ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಟೈಮ್ ಪೀಸ್ ಸದಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ನಿಂತುಹೋದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ತಾಂಡವ್ ಅವರ ಹೊರಹೋಗುವಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಈ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಧನ ನೀಡಿವೆ. ‘ನಿಂತುಹೋಗಿರುವ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬರುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಮಯ ಬಂತಾ?’ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ನೀಡಿದ ಸುಳಿವು ಇದೀಗ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಿಚ್ಚನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಈಗಿನ ಆಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ತಾಂಡವ್ ಮರಳಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೊಸ ತಿರುವು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾಂಡವ್ ಅವರ ವಿಚಾರವೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವೇ ಅಂತಿಮ ಅಧ್ಯಾಯವೇ? ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ತಾಂಡವ್ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.
ತಾಂಡವ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮರಳಿದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಗಡಿಯಾರದ ಮಾತಿನ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.