07:50 AM (IST) Nov 23

Karnataka News Live 23 November 2025ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸೇನಾ ಭರ್ತಿ - ಮೈ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಯುವಕರು!

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸೇನಾ ಭರ್ತಿ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಹಸ್ರಾರು ಯುವಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಯುವಕರು ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
