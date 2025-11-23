- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್.. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾದಿದೆ ಒಂದು ಸಖತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್!
ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್.. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾದಿದೆ ಒಂದು ಸಖತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್!
ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಖತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ
ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.
56ನೇ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಚಿತ್ರವು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ, ಗೋವಾದ ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 56ನೇ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಗಾಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಟನೆಯ 'ಅಮರನ್' ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್
'ಅಮರನ್' ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 'ಲಾಕ್ಡೌನ್' ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎ.ಆರ್.ಜೀವಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್.ಆರ್.ರಘುನಂದನ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ವಿಪಿನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೆ.ಎ.ಶಕ್ತಿವೇಲ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಬು ಜೋಸೆಫ್ ಸಂಕಲನಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಾಯಕಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು. 2025ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ನಟಿಸಿದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಮತ್ತು 'ಬೈಸನ್' ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಲಾಕ್ಡೌನ್' ಚಿತ್ರವೂ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಿಟ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.