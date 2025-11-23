ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಸೀರಿಯಲ್‌ನ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು (Puttakkana Makkalu) ಸೀರಿಯಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಬಂಗಾರಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ನಟಿ ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಗತ್ತನ್ನು ಅಷ್ಟೋ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ನಿಂದ ಕರೆ ಬಂದ ಕಾರಣ, ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಸೀರಿಯಲ್​ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಬಂಗಾರಮ್ಮನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಟಿಯನ್ನು ತರಲು ಸೀರಿಯಲ್​ ತಂಡ ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಸ್ನೇಹಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಅವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಸೀರಿಯಲ್​ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬಂಗಾರಮ್ಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಸಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಂಡ ಭಾವುಕ

ಸೀರಿಯಲ್​ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಇಡೀ ತಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ, ಮನೆಮಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರೇ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೀರಿಯಲ್​ ಮುಗಿಯುವ ವೇಳೆ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್​ ಅನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೋವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಲೀಡ್​ ರೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಸೀರಿಯಲ್​ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ (Bigg Boss Manju Bhashini) ಅವರು, ಸೀರಿಯಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಸೀರಿಯಲ್​ ತಂಡ ಭಾವುಕವಾಗಿತ್ತು.

ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್​

ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಹೇಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಡಿವಿಡ್ರೀಮ್ಸ್​ ಚಾನೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾರಮ್ಮನಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್​ ಆಗಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್​ ತೆಗೆದು ಅವರು ಸೀರಿಯಲ್​ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳುವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್​ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ನಂಥ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಸೀರಿಯಲ್​ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ತುಸು ನೋವು ಇರುವುದನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಉಮಾಶ್ರೀ ಕಣ್ಣೀರು

ಆದರೆ, ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ ಅರ್ಥಾತ್​ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಮಾತ್ರ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ ಅವರು ಸೀರಿಯಲ್​ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅವರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ ಅವರು ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

