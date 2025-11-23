ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಾದ ಓರ್ರಿ ಮತ್ತು ಶೆರ್ರಿಸೋನಿ, ಜೀವಂತ ಕೋಳಿಮರಿ ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಫ್ಯಾಷನ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.

ಫ್ಯಾಷನ್​ ಎನ್ನೋದು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೈತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಡ್ರೆಸ್​ಗಳ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್​ ಡಿಸೈನ್​ಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗವೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಎಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅರೆಬರೆ ಡ್ರೆಸ್​ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಟಿಯರು ಫೇಮಸ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಬಲುಬೇಗನೇ ಫೇಮಸ್​ ಆಗಲು, ಟ್ರೋಲ್​ ಮೂಲಕವೇ ಫಾಲೋವರ್ಸ್​ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್​ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಹೇಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೂಲವೇ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್​ ಆಗುತ್ತಲೇ, ಕುಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋಗಳಲ್ಲಿ ಛಾನ್ಸ್​ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ಎಷ್ಟುಮಂದಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ.

ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್​

ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಇದೀಗ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್​ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಫೇಮಸ್​ ಆಗಲು ಬಯಸುವವರು ಹಲವರು. ಅಂಥದ್ದೇ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಕೋಳಿ ಮರಿ ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳ ವಿಡಿಯೋ. ಇವು ಎಐ ವಿಡಿಯೋದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಇದರ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಏನೆಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಬೇಕಿದೆ.

ಜೀವಂತ ಇಲಿ, ಕೋಳಿಮರಿ

ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಓರ್ರಿ (ಓರ್ಹಾನ್ ಅವತ್ರಮಣಿ -Orhan Awatramani) ಕೋಳಿಮರಿಯ ಡ್ರೆಸ್​ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್​ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್​ ಶೆರ್ರಿಸೋನಿ ಅವರು ಜೀವಂತ ಇಲಿಗಳ ಡ್ರೆಸ್​ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸೈನ್​ ಮಾಡಿರುವುದು ಓರ್ರಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶೆರ್ರಿಸೋನಿ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇವುಗಳ ಜೀವಂತ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಏನೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್​ ಬಳಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಝುಂ ಎನ್ನುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಓರಿ ಅವರು ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರೀ ಓರ್ರಿ?

ಇನ್ನು ಈ ಓರ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಇವರು. ಎಲ್ಲಾ ನಟಿಯರಿಗೂ ಇವರು ಬೇಕು. ಜೊತೆ ಆ ಪೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ತೆಗೆಯುವ ಪೋಸ್‌, ಈ ಪೋಸ್‌ ಫೋಟೋಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಣ 30 ಲಕ್ಷ! Orhan Awatramani ಎಂಬ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲೆಯನ್ಸ್ ಇಂಡೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಟಿಯರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

