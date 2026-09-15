ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 75 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪಡಿತರ ತಲುಪಿಸುವ 'ಅನ್ನ ಸುವಿಧಾ' ಯೋಜನೆಯ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.15): ರಾಜ್ಯದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ‘ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ’ ಯೋಜನೆಯ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆರಳಚ್ಚು (Biometric) ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದೆ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಬೆರಳಚ್ಚು ನೀಡುವ ನಿಯಮದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, 75 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೇ ಪಡಿತರ ತಲುಪಿಸುವ ‘ಅನ್ನ ಸುವಿಧಾ’ ಯೋಜನೆಯ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ!
ಪಡಿತರ ವಿತರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರತಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 2ರಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಬೆರಳಚ್ಚಿನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೆರಳಚ್ಚು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಸಹಾಯಕರ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆರಳಚ್ಚು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?
ರೇಖೆ ಸವೆಯುವ ಸಮಸ್ಯೆ: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಕೈಬೆರಳುಗಳ ರೇಖೆಗಳು ಸವೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದ ಸಂಕಷ್ಟ: ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನವಿಡೀ ಕಠಿಣ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವ ಜನರ ಕೈಬೆರಳುಗಳು ಸವೆದಿರುತ್ತವೆ. ಇವರಿಗೂ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ನೀಡುವುದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
ಸರ್ವರ್ & ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಹಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಭಾಗದ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಪಿಒಎಸ್ (e-POS) ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗದೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು.
ಹೊಸ ನಿಯಮ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಐರಿಸ್ (Iris) ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್: ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದವರು ಅಥವಾ ಕೈಬೆರಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಪೆ (Iris) ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಡಿತರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹಾಯಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮತ್ತು ಐರಿಸ್ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
‘ಅನ್ನ ಸುವಿಧಾ’ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ!
75 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂಟಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ‘ಅನ್ನ ಸುವಿಧಾ’ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೇ ರೇಷನ್ ತಲುಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವತಃ ನೋಂದಣಿ (Registration) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಒಂಟಿ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಇದು ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ಈಗ ಆ್ಯಪ್ ನೋಂದಣಿಯ ತೊಡಕನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಪಡಿತರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿರಿಯ ಜೀವಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.