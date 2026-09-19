ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪಾವತಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ದೊರೆಯುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.19): ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇ 22 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪಾವತಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಸೂಚಿಸಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಮೂರು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ದೊರೆಯಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದೆ.
ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಟಿ. ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (AITUC), ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ (AICCTU) ಹಾಗೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ (CITU) ಈ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇ 22 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದ 83 ನಿಗದಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ (Scheduled Employments) ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ 3 ವಲಯಗಳು (Zones 1, 2, 3) ಮತ್ತು 4 ಕೌಶಲ್ಯ ಹಂತಗಳ (ಅತ್ಯಂತ ಕೌಶಲ್ಯಯುತ, ಕೌಶಲ್ಯಯುತ, ಅರೆ-ಕೌಶಲ್ಯಯುತ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ₹19,300 ರಿಂದ ₹31,100 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಇಲಾಖೆಗಳು ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿ (Abeyance) ಇರಿಸಿದ್ದವು.
ಇಲಾಖೆಗಳು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು "ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ, ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿವೆ" ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದ್ದವು.
ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ
ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆಯಾದರೂ, ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗಮಗಳಿಗೂ ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ (CMO) ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ತಡೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ನೂತನ ವೇತನ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ (Outsourced) ನೌಕರರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು ₹1,200 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಮರುಸಂಗ್ರಹ ವಾದ
ಆದರೆ, ಈ ₹1,200 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿವೆ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ, ಜಿಎಸ್ಟಿ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ - SGST) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣದ ಬಹುಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ (Cabinet) ಅನುಮೋದನೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿಯನ್ನು (Cabinet Sub-committee) ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಎಸ್ ಲಾಡ್, ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಿತಿಯು ಇದುವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಲ್ಲ.
ಇದರ ನಡುವೆಯೂ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಇಎಸ್ಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.