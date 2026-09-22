September 23: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಶರದ್ ವಿಷುವು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವಧಿ ಬಹುತೇಕ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದಿನಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ರಾತ್ರಿಗಳು ದೀರ್ಘವಾಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಾಮಾನ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಖಗೋಳ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವಧಿ ಬಹುತೇಕ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶರದ್ ವಿಷುವು (Autumnal Equinox) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದಿನಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತಾ, ರಾತ್ರಿಗಳು ದೀರ್ಘವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಶರದ್ ವಿಷುವು ಎಂದರೇನು?
ನಾಸಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ಓರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಈ ಓರೆಯಿಂದಾಗಿ ವರ್ಷದ ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಧ್ಯರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ವಸಂತ ವಿಷುವು (Vernal Equinox) ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ಶರದ್ ವಿಷುವು (Autumnal Equinox) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಹುತೇಕ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವಧಿ ಬಹುತೇಕ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದರ ನಂತರ ದಿನಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ರಾತ್ರಿಗಳು ದೀರ್ಘವಾಗುವುದು ಏಕೆ?
ಶರದ್ ವಿಷುವಿನ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚು ಓರೆಯಾಗಿ ಬೀಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ, ರಾತ್ರಿ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವೂ ಕ್ರಮೇಣ ಬೇಗ ಆಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ (Winter Solstice) ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹಗಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಮಯವೂ ಹತ್ತಿರ
ಶರದ್ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ವಾತಾವರಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ತುಸು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು. ಶರದ್ ವಿಷುವಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೂನ್ (Harvest Moon) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 12 ಗಂಟೆ ಹಗಲು, 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಇರಲಿದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಶರದ್ ವಿಷುವಿನ ದಿನವೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿಖರವಾಗಿ 12-12 ಗಂಟೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಕ್ರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯನು ನಿಜವಾಗಿ ದಿಗಂತದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರವೂ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಬಹುದು.