ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ರೋಂಬೊಫ್ರೈನ್' ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಏಳು ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ವಜ್ರ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎನ್ಎ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಂತಹ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದ್ವೀಪದ ಅಪಾರ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸವಾಲು ಎಸೆಯುವ ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ ಜೂವಾಲಜಿ' ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರೋಂಬೊಫ್ರೈನ್ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಏಳು ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ವಜ್ರ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ವಜ್ರ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 27ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ನಿಗೂಢ ವೈವಿಧ್ಯತೆ
ವಜ್ರದ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಒಣ ಎಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಗತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇವುಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಹ್ಯ ನೋಟದಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು.
ಹೊಬಿತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಸತ್ಯ!
ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ನೋಟದಿಂದ ಈ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಡಿಎನ್ಎ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಅಧ್ಯಯನ, ದೇಹದ ಅಳತೆಗಳು** ಹಾಗೂ ದಶಕಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಈ ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಪ್ಪೆಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ವಂಶಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವು ಎಂಬ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಕಸನ
ಈ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇವುಗಳ ನಿಯಮಿತ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ. ಇಡೀ ದ್ವೀಪದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುವ ಬದಲು, ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಅರಣ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಇವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡು ಹೊಸ ಜಾತಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ.
ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸವಾಲು!
ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ನಾಶದ ಭೀತಿ; ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ, ಮರ ಕಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನವ ವಸಾಹತುಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಡುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಅಳಿವಿನ ಅಪಾಯ; ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುವ ಈ ಕಪ್ಪೆಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಅಳಿದುಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿತ್ತು.
ಸರಿಯಾದ ವರ್ಗೀಕರಣ; ಜೀವಿವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂದುವರೆದ ಶೋಧನೆ!
ದಶಕಗಳ ನಿಕಟ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಂತರವೂ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ದ್ವೀಪವು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಜೈವಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಡಲಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಜೀನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ ಹಾಗೂ ಶೋಧನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪರಿಸರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಘಟನೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ: ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅವುಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ತುರ್ತಾಗಿದೆ.