ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದ ಹಿಮದ ನಡುವೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತೆರೆದ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮೌಡ್ ರೈಸ್ ಪಾಲಿನ್ಯಾದ 250 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಐಸ್ ಕೋರ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ 1774ರವರೆಗೆ ಇದರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಸಮುದ್ರದ ಉಷ್ಣತೆ, ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. 1974-76ರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನ್ಯಾ 3 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು.
ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದ ‘ಮಿಸ್ಟರಿ ಹೋಲ್’ನ 250 ವರ್ಷಗಳ ರಹಸ್ಯ!
ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದ ಹಿಮದ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ತೆರೆದ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಸಮುದ್ರದ ಹಿಮವಿದ್ದರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆರೆದಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿನ್ಯಾ (Polynya) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೌಡ್ ರೈಸ್ ಪಾಲಿನ್ಯಾ ಇದೀಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಈ ನಿಗೂಢ ಪಾಲಿನ್ಯಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 250 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರಗಳು The Cryosphere ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.
1774ರವರೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪೂರ್ವ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದ ಡ್ರೋನಿಂಗ್ ಮೌಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 122 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಐಸ್ ಕೋರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮದ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣದ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೌಡ್ ರೈಸ್ ಪಾಲಿನ್ಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು 1774ರವರೆಗೆ ಮರುನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
1974-76ರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪಾಲಿನ್ಯಾ
ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ತೆರೆದ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1974ರಿಂದ 1976ರವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಪಾಲಿನ್ಯಾ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿತ್ತು.
2016 ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲಿಯೂ ಮೌಡ್ ರೈಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲಿನ್ಯಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 40,000 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಪರಿಣಾಮ?
ಪಾಲಿನ್ಯಾ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಸಮುದ್ರದ ತುಸು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಶಾಖದ ವಿನಿಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಚಲನೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.
ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸುಳಿವು
ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶ. ಬದಲಾಗಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲಿನ್ಯಾಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
250 ವರ್ಷಗಳ ಈ ದಾಖಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೌಡ್ ರೈಸ್ ಪಾಲಿನ್ಯಾ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.