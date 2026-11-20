1984ರ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಬಂಧನ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವಾಗ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಡುಗಡೆಯ ವೇಳೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ಕಟೌಟ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಕೊನೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ 469 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು.
'ಬಂಧನ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದರಂತೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್! ರಿಲೀಸ್ ವೇಳೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, 469 ದಿನಗಳ ದಾಖಲೆ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಭಿನಯದ 'ಬಂಧನ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. 1984ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಭಾವುಕ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವಾಗ ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯವರೆಗೂ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯೂ ಇದೆ.
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಗೇ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ!
ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಇಮೇಜ್ ಬದಲಾಗುವ ಭಯ
'ಬಂಧನ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಹರೀಶ್ ಎಂಬ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ, ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವ ವೈದ್ಯನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಅವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ. ಆಗಲೇ 'ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ', 'ಕರಾಟೆ ಕಿಂಗ್' ರೀತಿಯ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇವದಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ದುಃಖಭರಿತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು.
ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರೇ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಸೋತರೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಾವೇ ಭರಿಸುವುದಾಗಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಜೋಡಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು!
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸಿನಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಚಿಸಿತ್ತು. ಅಂಬರೀಶ್ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಅವರನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಜೋಡಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ. ನಂದಿನಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ನಟಿ ಕಲ್ಪನಾ ಒಮ್ಮೆ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಾಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ!
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಬ್ಲೇಡ್ ಬಳಕೆ!
1984ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಬಂಧನ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬರಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಒಳಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಎರಚುವುದು, ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳ ಬಳಿ ಬ್ಲೇಡ್ನಿಂದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಜೀವ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಗಲಾಟೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು 25 ಮಂದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕಟೌಟ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ!
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್ಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಕಟೌಟ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಕಟೌಟ್ನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ 25 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ.
469 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು!
'ಬಂಧನ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಒಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 469 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನಡೆದವು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ 'ಬಂಧನ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿತು. ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಎಂಬ ಇಮೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಭಾವುಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತಾವು ಸೈ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಭಾಷೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ಅವರ ಅಭಿನಯ ನೋಡಲು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ 'ಬಂಧನ' ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಿನಿಮಾ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು.