‘ನಾಗರಹಾವು’ ಚಿತ್ರದ ರಾಮಾಚಾರಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಟಿ.ಎನ್. ಸೀತಾರಾಂ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಸೀತಾರಾಂ ಮುಂದೆ ನಟನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
‘ನಾಗರಹಾವು’ ಚಿತ್ರದ ರಾಮಾಚಾರಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಟಿ.ಎನ್. ಸೀತಾರಾಂ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದೇಕೆ?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ‘ನಾಗರಹಾವು’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಾಮಾಚಾರಿ ಪಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಈ ಪಾತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು, ರಾಮಾಚಾರಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎನ್. ಸೀತಾರಾಂ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ.
ರಾಮಾಚಾರಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹೊಸ ಮುಖ!
1972ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ನಾಗರಹಾವು’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ಎಸ್.ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್. ತ.ರಾ.ಸು. ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಚಾರಿ ಎಂಬ ಬಂಡಾಯದ ಸ್ವಭಾವದ ಯುವಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ನಟನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್.
ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸುಂದರ ಮುಖವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕೋಪ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ತನ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದ ಗುಣ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಟಿ.ಎನ್. ಸೀತಾರಾಂ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಂಗಭೂಮಿಯ ನಂಟು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿ
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿ.ಎನ್. ಸೀತಾರಾಂ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಒಡನಾಟವಿತ್ತು. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ನೋಟ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ರಾಮಾಚಾರಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆವೇಶಭರಿತ, ಸಿಡುಕಿನ ಸ್ವಭಾವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೀತಾರಾಂ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪಾಲಾದ ಅದೃಷ್ಟದ ಪಾತ್ರ
ಕೊನೆಗೆ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಮಾಚಾರಿ ಪಾತ್ರ ಒಲಿಯಿತು. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರೇ ಅವರಿಗೆ ‘ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗತಿ. ‘ನಾಗರಹಾವು’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ರಾಮಾಚಾರಿ ಪಾತ್ರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು.
ನಟನಾಗದಿದ್ದರೂ ಪುಟ್ಟಣ್ಣರ ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟು
ರಾಮಾಚಾರಿ ಪಾತ್ರ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಟಿ.ಎನ್. ಸೀತಾರಾಂ ಅವರ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಯಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಹೀಗೆ, ‘ನಾಗರಹಾವು’ ಚಿತ್ರದ ರಾಮಾಚಾರಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮನೆಮಾತಾದರೆ, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಟಿ.ಎನ್. ಸೀತಾರಾಂ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ನೆನಪಾಗಿದೆ.