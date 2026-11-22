ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಎಸ್.ಪಿ. ವರದರಾಜ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಿತ್ತು. ನಟನಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ತೆರೆಮರೆಗೆ ಸರಿದ ಅವರು, ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 2006ರಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಧನದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಅಣ್ಣಾವ್ರೂ ಅಗಲಿದರು.
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಶಕ್ತಿ ಇವರೇ! ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪಾರ ಶ್ರಮ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿತ್ತು. ಅವರೇ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಎಸ್.ಪಿ. ವರದರಾಜ್. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವರದಪ್ಪ ಅಥವಾ ವರದಣ್ಣ ಎಂದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು, ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಹೋದರರ ಪಯಣ
1935ರಲ್ಲಿ ಗಾಜನೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವರದರಾಜ್, ತಂದೆ ಸಿಂಗಾನಲ್ಲೂರು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವರ ಕಲಾವಂತಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಬಾಲನಟನಾಗಿ 'ಮಕರಂದ', 'ಕೃಷ್ಣಲೀಲಾ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ನಂತರ 'ಧರ್ಮ ವಿಜಯ', 'ಸತಿ ಶಕ್ತಿ', 'ಸರ್ವಜ್ಞಮೂರ್ತಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೂ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟರು.
ಅಣ್ಣಾವ್ರನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆತಂದವರು!
1950ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಲವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದು ವರದಪ್ಪ. ಮುಂದೆ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರುನಟರಾಗಿ ಬೆಳೆದರು.
ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ
ವರದಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಕಥೆ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅವರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಶ್ರೀ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
ಚಂದುಲಾಲ್ ಜೈನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 'ಭೂತಯ್ಯನ ಮಗ ಅಯ್ಯು' (1974), 'ಹೇಮಾವತಿ' (1977) ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ'ದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಇತ್ತು.
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ವರದಪ್ಪ
ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ವರದಪ್ಪ ಮೊದಲು ತೆರಳಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಂತರ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
2006ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 8ರಂದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ 71ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವರದಪ್ಪ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಂದು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ನಿಧನರಾದರು.
ವರದಪ್ಪ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಎಸ್.ಪಿ. ವರದರಾಜ್ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಾನು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ ವರದಪ್ಪ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತೆರೆಮರೆಯ ನಿಜವಾದ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದು.