ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಮೂರನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 900 ಕೋಟಿ ರೂ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ್ದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. 4000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.22): ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಮೂರನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆಯ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ‘ರಾಮಾಯಣ’, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ದೀಪಾವಳಿಯ ವಿಸ್ತೃತ ರಜಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹500 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
17ನೇ ದಿನ ₹43.15 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ; ಒಟ್ಟು ₹906.90 ಕೋಟಿ
‘ಸಾಕ್ನಿಲ್ಕ್’ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ₹900 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 17ನೇ ದಿನವಾದ ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರ ಚಿತ್ರವು ₹43.15 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹906.90 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮೂರನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೀವಮಾನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಧುರಂಧರ್’, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ನಟನೆಯ ‘ಛಾವಾ’, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಪಠಾಣ್’ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ ‘ಅನಿಮಲ್’ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೀರಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹64.85 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ದಸರಾ ದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ 15 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹200 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹64.85 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.
ನಂತರ ಸೋಮವಾರ ₹107 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತು. ಮಂಗಳವಾರವೂ ₹94 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಎರಡೂ ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ₹500 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ₹900 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಸಿದೆ.
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ
‘ರಾಮಾಯಣ’ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ರಾವಣನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುವ ರಾಮ-ರಾವಣರ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, DNEG ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ‘ರಾಮಾಯಣ’ವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು 2028ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ.
₹4,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಾ?
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿತ್ರದ ಭಾರೀ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಟ್ಟು ವರದಿಯಾದ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು ₹4,000 ಕೋಟಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮೂಲಕ ವಾಪಸ್ ಗಳಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಕೇಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಡಿಟಿವಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಗಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಅಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಹಾಗಾದರೆ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಗಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ? ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಕೇವಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮಿತ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರುವ ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಬಜೆಟ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ₹900 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಟ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಗಳಿಕೆಯತ್ತ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ.