1986ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು' ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 50 ವಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಿವ್ಯಭಾರತಿ ನಿಧನದಿಂದ ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್ 'ಲಾಡ್ಲಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಮರುಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
7 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಆದ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಿನಿಮಾ! ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಈ ಚಿತ್ರ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು' ಕೂಡ ಒಂದು. 1986ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿತ್ತು. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು.
50 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ!
ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಜಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಮಾಧವಿ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಎಚ್.ಜಿ. ರಾಧಾದೇವಿ ಅವರ 'ಅನುರಾಗದ ಅಂತಃಪುರ' ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಾವನೆಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಕಥಾಹಂದರದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು 50 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು.
ಏಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಆದ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ!
ಈ ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದರ ರಿಮೇಕ್ ದಾಖಲೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ಮನ್ನನ್', ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಘರಣಾ ಮೊಗಡು', ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 'ಲಾಡ್ಲಾ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮರುನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಈ ಮೂರೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದೊರೆಯಿತು.
ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಒಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ಸಿಂಧೂರ ನುಹೇನ್ ಖೇಲಾ ಘರ', ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಜಮಾಯಿಬಾಬು ಜಿಂದಾಬಾದ್', ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಶಾಮಿ ಸ್ತ್ರೀರ್ ಜುದ್ಧೋ' ಮತ್ತು ಸಿಂಹಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಮಲ್ ಹತೈ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಒಡಿಯಾ, ಭಾರತೀಯ ಬಂಗಾಳಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಳ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಆದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ದಿವ್ಯಭಾರತಿ ನಿಧನದಿಂದ ಬದಲಾದ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ!
ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್ 'ಲಾಡ್ಲಾ' ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಯೊಂದರಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಭಾರತಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ 1993ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಧನರಾದ ಕಾರಣ, ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಮರುಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. 1994ರಲ್ಲಿ 'ಲಾಡ್ಲಾ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಸಾಧನೆ!
ತೆಲುಗಿನ 'ಘರಣಾ ಮೊಗಡು' ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ವಿತರಕರ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಅದು ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆ, ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ, ನಂತರ ಏಳು ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ. 'ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು' ಕೇವಲ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ಕಥೆಗಳು ದೇಶದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.