ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನೊಂದಿಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ನಂಟನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಶಿವಣ್ಣ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.
ಕೋಲಾರ(ನ.20): ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ನಂಟಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೋಸೆಯನ್ನು ಸವಿಯುವುದು ಅವರ ಇಷ್ಟದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಇದ್ದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ನಡುವಿನ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪ್ರಮುಖ ತಂಗುದಾಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, “ನನ್ನ ತಂದೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ನೆನಪುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆಹಾರದೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಶಿವಣ್ಣ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಿತು. ‘ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಇಂದು ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಗಣೇಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ’
ಇನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ’ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಿಕಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಳವಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅವಿನಾಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಶಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ್ ಆರ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಂ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಕಲನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ
‘ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೆಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. 1990ರ ದಶಕದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳು, ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳ ಸುಳಿವು ಸಿಗಬಾರದು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಗಣೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹೇಶಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ‘ರಾಮ ರಾಮ ದೇವ’ ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 22 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಹಾಡಿರುವ ‘ನಾದಸು ನಾದ’ ಹಾಡೂ ಕೇಳುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಿಡ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತು ಚಿನ್ಮಯಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ‘ರಾಧಾ ರಾಧಾ’ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ಆಲ್ಬಂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ‘ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ’
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ಬೃಂದಾವನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮಾಧವ ಎಂಬ ಯುವಕ ರಾಧಾಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ರಾಧಾ ಆತನ ಬದುಕಿನಿಂದ ದೂರವಾದ ಬಳಿಕ ಮಾಧವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆನಂತರ ಮಾಧವ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಳಿಕ ನವೆಂಬರ್ 20ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೆಡೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನೊಂದಿಗಿನ ಆತ್ಮೀಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಶಿವಣ್ಣ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗಣೇಶ್ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.