1974ರ 'ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸವಾಲ್' ಚಿತ್ರದ 'ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ' ಹಾಡಿನ ಹಿಂದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆಯಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದು ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಇಳಯರಾಜ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿದಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಟ್ಯೂನ್ ಕೇಳಿ ಹಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈ ಘಟನೆ ಅವರ ಗಾಯನ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಾಯಿತು.
'ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ' ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ! ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಗಾಯಕರನ್ನಾಗಿಸಿದ ಇಳಯರಾಜರ ಆ ಸಲಹೆ ಏನು?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಗೀತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಜನರ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 1974ರ 'ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸವಾಲ್' ಚಿತ್ರದ 'ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ' ಹಾಡು ಕೂಡ ಒಂದು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಾಡಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯಿದೆ. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದು ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಇಳಯರಾಜ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಯುವ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ಈ ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
'ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ' ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಥೆಯೇನು?
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಇಳಯರಾಜ
'ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸವಾಲ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜಿ.ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 'ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ' ಹಾಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಧ್ವನಿ ಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಳಯರಾಜ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು.
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹಾಡಲಿ ಎಂದ ಇಳಯರಾಜ!
'ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ' ಹಾಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಡಿನಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡು, ಉತ್ಸಾಹ, ಲವಲವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲಯವಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಇಳಯರಾಜ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಧ್ವನಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದೇ ಧ್ವನಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಹೀಗಾಗಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿ ಎಂದು ಇಳಯರಾಜ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಹಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆಗ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ಮೊದಲು ಹಾಡಿನ ಟ್ಯೂನ್ ಕೇಳುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಿದರು.
ಒಂದು ಹಾಡು ಬದಲಿಸಿದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಪಯಣ
ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಹಾಡಿನ ಧುನಿ ಕೇಳಿದ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಮೂಡಿಬಂದ 'ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ' ಹಾಡು ದೊಡ್ಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಹಾಡು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗಾಯನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿತು.
ಆ ನಂತರ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅವರ ಗಾಯನ ಪಯಣ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಮುಂದೆ 'ಜೀವನ ಚೈತ್ರ' ಚಿತ್ರದ 'ನಾದಮಯ ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ' ಹಾಡಿನ ಗಾಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸಿತು.
ಇಳಯರಾಜ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಪರೂಪದ ನೆನಪು
2024ರ ಯುವ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಯರಾಜ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ನೆನಪು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯೊಂದು ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 'ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ' ಇಂದಿಗೂ ಕೇವಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಸಂಗೀತದ ನೆನಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.