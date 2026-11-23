ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಗೆಳೆಯನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ 'ಸಾಹಸಸಿಂಹ'ನಾಗಿ ಮೆರೆದ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ. 1987ರಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ?
ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಗೆಳೆಯ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹಮ್ಮು-ಬಿಮ್ಮು ಇಲ್ಲದೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ‘ಫಾರ್ಟಿ-ಫೈವ್ ಎ ಮಂತ್’ ಎಂಬ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ‘ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್’ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗುಮಾಸ್ತನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳು 'ಶಾಂತಾ'ಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸುವುದಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡುವ ತಂದೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಇದಾಗಿತ್ತು.
ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣ!
ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ (ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ) ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಆಗುಂಬೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಯಾವುದೇ ಮೇಕಪ್ ಅಥವಾ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ, ಮನಮುಟ್ಟುವ ಅಭಿನಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೈಜ ನಟನೆ!
‘ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್’ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಹಿನಿ ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಮೂಲತಃ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸ್ಟಾರ್ ಗಿರಿಗಿಂತ ಕಲೆಗೆ ನೀಡಿದ ಬೆಲೆ!
1987ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಕಾಲ್ಶೀಟ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೇವಲ 25-30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಿರುತೆರೆ ಸಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.