ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಕುಮಾರ್ ಗೋವಿಂದ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಸೇರಿ ಮೂವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಕಲ್ಟ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ. 100 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದ ಈ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದೆವ್ವವೇ ಇಲ್ಲದ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ 1993ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದವರು ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರಾದ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಆ ಕಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಸೇರಿ ಮೂವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಉಪ್ಪಿಯ ಆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಬೇರಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, 'ಶ್!'. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮತ್ತು ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಸಿನಿಮಾದೊಳಗೆ ಸಿನಿಮಾ!
ಸಿನಿಮಾದ ಒಳಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಿರ್ದೇಶಕ 'ಕಾಶಿನಾಥ್' ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕುಮಾರ್ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಮೂವರು!
ಈ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮೂವರು ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಕುಮಾರ್ ಗೋವಿಂದ್, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೇಘಾ (ಭಾರತಿ ಪಾತ್ರ), ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟನಾಗಿ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ. ಅವರ ಭಯಾನಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ , 'ಅವನಲ್ಲಿ ಇವಳಿಲ್ಲಿ' ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡು ಮತ್ತು 'ಕುಂಗ್ ಫೂ ಕಣ್ಣನ್' ಪಾತ್ರ ಜನರ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿ ಪಾತ್ರ!
ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬರೆದ 'ನಿಗೂಢ ನೆರಳುಗಳು' ಕಥೆಯೇ ಮುಂದೆ 'ಶ್!' ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು. ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ಹೊತ್ತ ಯುವಕನಾಗಿ (ನಕಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೆವ್ವವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ, 1993ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 26 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 100 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ (ತೃತೀಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕಲನ) ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.