300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಪಂಕಜಾ ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳು ದೂರವಾದಾಗ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 300 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು 70 ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಕಜಾ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ-ಸಂಪತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನೆರವಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ತಮಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಕಜಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳೇನು?
ಹಿಂದಿನ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಆಘಾತ: ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 37 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಹಲವು ಕಾರುಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಪಂಕಜಾ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊರೊನಾ ನಂತರದ ಸಂಕಷ್ಟ: ಕೊರೊನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು ಮತ್ತು ಹಲವರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋದೆವು. ಒಮ್ಮೆ ಮೈತುಂಬಾ ಬಂಗಾರ ತೊಟ್ಟು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಮಗೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧುಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂಧು-ಬಳಗದವರೂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅಳುವಾಗ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ನೆರವು: ಸಂಕಷ್ಟದ ವೇಳೆ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಂಕಜಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಟೀಮ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಹಲವರು ಪಂಕಜಾ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರುವವರೆಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಯಾರೂ ಜೊತೆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.