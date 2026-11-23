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- Sandalwood : ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ! 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಪ್ದೆ ನೋಡಿ
Sandalwood : ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ! 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಪ್ದೆ ನೋಡಿ
1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕೃಷಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ್ದವು. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ (Kasturi Nivasa)
1970ರ ದಶಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕಾಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಗಳು, ಮನಮುಟ್ಟುವ ಅಭಿನಯ, ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದವು. ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ದಾನಧರ್ಮದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇತರರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ನೋವು, ನಿರಾಸೆ ಮತ್ತು ದುರಂತಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ.
ಬಬ್ರುವಾಹನ (Babruvahana)
ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಬಬ್ರುವಾಹನ. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅರ್ಜುನನ ಪುತ್ರ ಬಬ್ರುವಾಹನನ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ನಾಗರಹಾವು (Nagarahaavu)
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಿನಿಮಾ ನಾಗರಹಾವು. ನಾಯಕನ ಬಂಡಾಯದ ಸ್ವಭಾವ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಅಂಬರೀಶ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದರು.
ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ (Chandanada Gombe)
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನೊಬ್ಬ ಮತ್ತು ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಯುವತಿಯ ನಡುವಿನ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೇ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ. ದೊರೈ-ಭಗವಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಖಮಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಎದುರಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಕಥೆಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ.
ಮಯೂರ (Mayura)
ದೇವಡು ನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಯೂರ. ಕದಂಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ ಮಯೂರಶರ್ಮನ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದ ಮಯೂರಶರ್ಮ ತನ್ನ ರಾಜವಂಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಪಲ್ಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕಥೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ.
ಭೂತಯ್ಯನ ಮಗ ಅಯ್ಯು (Bhootayyana Maga Ayyu)
ಹಳ್ಳಿಯ ದರ್ಪದ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆದಿರುವ ಕಥೆಯೇ ಭೂತಯ್ಯನ ಮಗ ಅಯ್ಯು. ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ ವಯ್ಯಾರಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನ, ಸ್ನೇಹ, ದ್ವೇಷ, ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶರಪಂಜರ (Sharapanjara)
ತ್ರಿವೇಣಿ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಶರಪಂಜರ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುತ್ತ ಸಮಾಜ ಹೊಂದಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಅವರ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯ ಸಿನಿಮಾದ ಜೀವಾಳ.
ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸವಾಲ್ (Sampathige Savaal)
ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟತನ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಡತನದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸವಾಲ್. ಎ.ವಿ. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ವಜ್ರಮುನಿ ಮತ್ತು ಮಂಜುಳಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು.
ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ (Bangarada Manushya)
ಭರವಸೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಥೆಯೇ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ. ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವ ಆತ, ತನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ರೈತರ ಜೀವನ, ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವರು (Paduvaralli Pandavaru)
ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವರು. ಹಳ್ಳಿಯ ಜಮೀನ್ದಾರ ಮತ್ತು ಐವರು ಯುವಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಥಾವಸ್ತು. ಅಂಬರೀಶ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಜಯಜಗದೀಶ್, ಧೀರೇಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ್, ಮುಸುರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ (Ondanondu Kaladalli)
ಯೋಧನೊಬ್ಬನ ಸಾಹಸಮಯ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ತಂದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆ. ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿವೆ.
ಶುಭಮಂಗಳ (Shubhamangala)
ಮುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಕಥೆಯೇ ಶುಭಮಂಗಳ. ತನ್ನ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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