ನಾಯಕನ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಕಥೆಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದನ ಗುಣ. ಕನ್ನಡದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಇಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಟರು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ, ಖಳನಾಯಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪುರುಷ ನಟರೇ ಮಹಿಳೆಯರ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ವರನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರವರೆಗೆ ಅನೇಕರು ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಲವು ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪುರುಷರೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರೇ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೂ ಕಥೆಯ ಬೇಡಿಕೆ, ಹಾಸ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪುರುಷ ನಟರು ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಟರ ಇಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್: ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅವತಾರ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರುನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಚಂದ್ರಹಾಸ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯ ವೇಷದ ಪಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನಾದರೂ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಅಂಬರೀಷ್: 'ಹಬ್ಬ' ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ
ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಭಾವಿ ನಟರೂ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಹಬ್ಬ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟರ ಮಹಿಳಾ ಅವತಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡಿತ್ತು.
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್: ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಿಡಿದ ಶ್ರುತಿ', 'ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಮಕ್ಕಳು' ಮತ್ತು '45' ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವೇಷದ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ದೇಹಭಾಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಶರಣ್, ಜಗ್ಗೇಶ್, ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ!
ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸುವ ನಟ ಶರಣ್ 'ವಿಕ್ಟರಿ' ಮತ್ತು 'ಜಯಲಲಿತಾ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ ನೀಡಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ 'ಮೇಕಪ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ನಟ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ 'ಕಲ್ಪನಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಕೂಡ 'ಕಲ್ಪನಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್: ಬಾಲನಟನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ!
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲೇಬೇಕು. ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಅಪ್ಪು, ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ವಸಂತಗೀತ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಈ ಪಾತ್ರವೂ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ವಿಶೇಷ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಾಯಕನ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಕಥೆಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದನ ಗುಣ. ಕನ್ನಡದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಇಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗಿಂತಲೂ ಕಲೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮನರಂಜನಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿವೆ.