ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ, 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ, ನೈಜ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಮೆದರ ಮೆಟ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚುವ ಹುಡುಗನಿಂದ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ದೇವೇಂದ್ರ ಮೆದರ ಮೆಟ್ಲಾ ಅವರ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಈಗ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ, ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯ ಹುಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ಸು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವೇಂದ್ರ ಮೆದರ ಮೆಟ್ಲಾ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂದು ವರ್ಷದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕನ್ನಡ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಟ ಹಾಗೂ ಸಹ-ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವೇಂದ್ರ ಅವರ ಆರಂಭ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು.
ತಮ್ಮ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರು, 'ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ. ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆಯ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ 10.30ರ ಶೋ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ದಿನಚರಿ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದುಕು, ಜನರು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳನ್ನೂ ಕಲಿಸಿತು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಪಯಣ
ದೇವೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸು ಮೊದಲು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಲಕವೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. 'ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 2000ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಭಿನಯದ ‘ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು’ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಂಟು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು. ನಂತರ ಪತ್ರಿಕಾ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸೈಕಲ್ ಆಧಾರಿತ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿದರು. ಉದ್ಯಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಸಂಗಮ
ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪರಿಚಯವಾದರು. ಇಬ್ಬರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವು. ನಾವು ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮಗಳು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಒಬ್ಬರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಗೆಳೆಯರಾದೆವು. ಮನೋಜ್ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ; ನಾನೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೂರು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು 90ನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೇವೇಂದ್ರ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸೃಜನಶೀಲ ಒಡನಾಟದ ಮೊದಲ ಫಲವೇ ‘ಅಕ್ಷಿ’. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಹ-ಚಿತ್ರಕಥೆ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ದೇವೇಂದ್ರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೃಷ್ಟಿಹೀನರ ಬದುಕನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಚಿತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಪಾತ್ರವಿತ್ತು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು. ಆದರೆ ಆ ಗೌರವದ ನಡುವೆಯೂ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊರಗು ಉಳಿದಿತ್ತು.
'ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇಡೀ ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು; ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು' ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನೈಜ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’
ಈ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದಲೇ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ರೂಪ ಸಿಕ್ಕಿತು. ದಿಢೀರನೆ ರದ್ದಾದ ಮದುವೆಗಳ ಕುರಿತ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಎಳೆಯಾದವು. ದೇವೇಂದ್ರ ಅವರ ಪರಿಚಯದ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸತ್ಯ ಹೊರಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಮಾಜದ ಅನ್ಯಾಯದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಕಥೆಯ ಆಶಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿತು. ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆಯುವಾಗ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಅಪವಾದ ಹಬ್ಬಿದಾಗ ಆಕೆ ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವು ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ವಸಂತನ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣಿಗೆ (ಜಡೆ)ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮಹತ್ವವೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. 'ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಂತು, ವಸಂತ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ಸಹಜತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದೇವೇಂದ್ರ.
90 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ!
ಸುಮಾರು 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’, ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜಿಯಿಲ್ಲದ ನಿಲುವಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ವಿಶಾಲ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಕೂಡ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಂಗೀತವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಯಿತು.
ಚಿತ್ರಕಥೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಟನೆಯಂತಹ ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿರುವ ದೇವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 'ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾತೃ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದೇ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅದರ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಸಂಭ್ರಮ!
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’, ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಚಿತ್ರದ ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಅವರ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
'ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ‘ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲವ್’ ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರಾಜ್ಕಾಂತ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಅವರು ಹಾಸನದ ಹಸಿರು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಾವನೆ, ಕಲಾವಿದರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲನಕಾರ ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಕೆಲಸ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆತುರಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಟಿಟಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು? ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ದೇವೇಂದ್ರ ಮೆದರ ಮೆಟ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗನಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾತೃವರೆಗಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ಅವರ ಪಯಣ, ಕನಸುಗಳ ಬೆನ್ನತ್ತುವ ಹಠಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ; ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬದುಕಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇದೆ.