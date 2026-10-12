‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 17 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ₹56.39 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಿಂದ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳ ಹಲವು ನಗರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂತೆ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಂತಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಇದೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಂಗಾಯಣ ರಘು. ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಜನತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ ಅವರ ಎಎ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೊರರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ' ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ದಾಟಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಮನವಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ರಮಿಕಾ ಶಿವು, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಮನವಿ
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಯಕಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಹಾಗೂ ನಟಿ ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
'ನಿಮ್ಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮದ ಊರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂಬ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಕೂಡ ಇದೇ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದ ಮೇಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ!
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಸಂತು, ವಸಂತ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮತ್ತು ನಾಗಣ್ಣ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ.
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ?
ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್, ರಮಿಕಾ ಶಿವು, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಮತ್ತು ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ದೇವೇಂದ್ರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಕಾಂತ್ ಎಸ್.ಕೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಸಂಕಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
17 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹56.39 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ?
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 17 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ₹56.39 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ₹48.22 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ನೀಡಿರುವ ಅಂದಾಜುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮಾಡಿರುವ ಮನವಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಇನ್ನು ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.