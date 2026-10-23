ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರುನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ನಟನಲ್ಲ, ಆರಾಧ್ಯದೈವ. ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಕಠಿಣ ಕ್ಷಣಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಯಾವವು ಗೊತ್ತಾ?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರುನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ನಟನಲ್ಲ, ಆರಾಧ್ಯದೈವ. ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಕಠಿಣ ಕ್ಷಣಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು, ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿದ್ದವು. ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ತಂದ ಐದು ಘಟನೆಗಳಿವು.
1. ತಂಗಿ ಶಾರದಮ್ಮನ ನಿಧನದ ನೋವು
ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ತಂಗಿ ಶಾರದಮ್ಮನ ನಿಧನವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ತಂದ ಘಟನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೂ ಇಂತಹ ಅಗಲಿಕೆಗಳು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದವು.
2. ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ
ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 1984ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ (Ooty) ನಡೆದ ದಾಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾಳವಾದದ್ದು. ಈ ಘಟನೆಯು ಕೇವಲ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು
3. ಮಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಅಗಲಿಕೆ
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಠಿಣ ಘಟ್ಟವೆಂದರೆ ಪುತ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವರ ನಿಧನದ ಘಟನೆಯೂ ನೋವು ತಂದಿತ್ತು. ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯದ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವು ಒಂದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4. ವೀರಪ್ಪನ್ನಿಂದ ಅಪಹರಣ
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಎಂದರೆ 2000ರಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳ್ಳ ವೀರಪ್ಪನ್ನಿಂದ ನಡೆದ ಅಪಹರಣ. ಜುಲೈ 30, 2000ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗಡಿಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಗಾಜನೂರಿನ ತೋಟದ ಮನೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 108 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ, ನವೆಂಬರ್ 15, 2000ರಂದು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರು. ಈ ಅವಧಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳದ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು.
5. ತಮ್ಮ ವರದಪ್ಪನವರ ನಿಧನ
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವರದಪ್ಪನವರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ನೋವು ತಂದಿರಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿ.
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು 2006ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ವರದಪ್ಪನವರ ನಿಧನದಿಂದ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಎಂಬ ಕಾಲಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲು ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನೇರ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ, ಅವರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟು ಇಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ.