ಆರ್ಮಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 10 ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು? ಹತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರ ಮಾಸಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಆರ್ಮಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ' (Ormax Media) ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ 'ಭಾರತದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಹೀರೋಗಳ' (Top 10 Indian Heroes) ನೂತನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಸೌತ್ನ ಹಲವು ಘಟಾನುಘಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಯಶ್, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಇತರ ಮುಂಚೂಣಿ ತಾರೆಯರಾದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ 'ಕಾಂತಾರ' ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಟಾಪ್-10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್, ಅಕ್ಷಯ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್ರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಾಕಿ ಭಾಯ್:
'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಕೊಳ್ಳೆಹೊಡೆದ ಯಶ್, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗೆಲುವಿಗಿಂತ ಕೊಂಚ ಹಿನ್ನಡೆಯಾದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಮಾಕ್ಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (8ನೇ ಸ್ಥಾನ), ಖಿಲಾಡಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ (9ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಹಾಗೂ ತೆಲುಗಿನ ರಾಮ್ ಚರಣ್ (10ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಿಂದ ಟಾಪ್-10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ನಟನಾಗಿ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದೀಪ್, ರಿಷಬ್ಗೆ ತಪ್ಪಿದ ಅವಕಾಶ:
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 'ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ' ಮತ್ತು ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸ್’ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ 'ಕಾಂತಾರ'ದಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಹಿಟ್ ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಟಾಪ್-10 ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಪರವಾಗಿ ಯಶ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಪ್-10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ?
ಆರ್ಮಾಕ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಿನ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೆ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ತಮಿಳು ನಟ ಸೂರ್ಯ 7ನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಟಾಪ್-10ನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಕನ್ನಡದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ದೇಶದ ಟಾಪ್ 6ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮೆರೆದಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.