ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸಿದ ಈ ಕಲಾವಿದನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಗನ ಸಾವಿನ ನೋವು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಸ್ಯಚಕ್ರವರ್ತಿ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹೋರಾಟ ದಿನಗಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಂದೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೂರಿನತ್ತ ತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾಟಕದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪತ್ನಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉಂಗುರವನ್ನೇ ಮಾರಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಅವರ ಪಯಣ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವಂತಾಯಿತು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ನಗಿಸಿ ಬದುಕಿದ, 'ಹಾಸ್ಯಚಕ್ರವರ್ತಿ' ನರಸಿಂಹರಾಜು!
ತಂದೆಯ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಬದುಕಾಯಿತು
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ. ಬಾಲ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು, ಮುಂದೆ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಆದರೆ ಮಗ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಒಮ್ಮೆ ತಂದೆ ಬೈದಿದ್ದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಹೊರಟರು. ಅಂದು ಪತ್ನಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಮಾರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಖರ್ಚು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಮುನಿಸಿನಿಂದ ತಿಪಟೂರು ತೊರೆದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂದು ಅವರು ಹಿಡಿದ ನಾಟಕದ ಹಾದಿಯೇ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಪ್ರತಿಮ ಹಾಸ್ಯನಟನನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿತು.
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ
ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದದ್ದು 'ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ. ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.
ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಷ್ಟೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಹಾಸ್ಯನಟರು ವಿರಳ. ಆದರೆ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಈ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಮೆಡಿಯನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮನಸೋತರೆ, ಸ್ವತಃ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹರಾಜು ಜೋಡಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ಅಲೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಿತ್ತು.
250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯದ ಸುನಾಮಿ
'ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ' ಬಳಿಕ 'ರಾಣಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ', 'ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವ', 'ಜೇನುಗೂಡು', 'ವೀರಕೇಸರಿ', 'ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ 999', 'ಕುಲ ಗೌರವ', 'ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ', 'ಶರಪಂಜರ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು.
ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಬೆಳೆದ ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಥಾಹಂದರದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು. ಅವರ ಹಾಸ್ಯದ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ, ಮುಖಭಾವ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಂತೆ ನಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಉಬ್ಬು ಹಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಸಣಕಲು ದೇಹವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನೇ ಹಾಸ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು 'ಮೊದಲು'ಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ
ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 100 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಮೊದಲಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ನಟ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬಳಿಕ ಹಲವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಒಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಮೇಲೆಯೇ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಇತ್ತು. ಕೋಪಿಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಭಿನಯದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಸಿತು. 'ಕನ್ನಡದ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್' ಎಂದೂ ಅವರು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಮಗನ ಸಾವಿನ ನೋವು ಮರೆಯಲಾಗದೆ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು
ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ನೋವೊಂದು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ಮಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಳಗೇ ಕುಗ್ಗಿಸಿತ್ತು. ಮಗನ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವಿನಿಂದ ಅವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೊರಬರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ, 1979ರ ಜುಲೈ 20ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರು 4.30ರ ವೇಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ತಂದೆಯ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಪತ್ನಿಯ ಉಂಗುರ ಮಾರಿ ನಾಟಕದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆ ಕಲಾವಿದ, ಮುಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಹಾಸ್ಯನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಆದರೆ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವು ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿತು. ಇಂದು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ನಗಿಸುವ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.