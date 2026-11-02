ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಭಿನಯದ 'ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ' ಚಿತ್ರದ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣ. ಕೃಷ್ಣಸಾಯಿ ಜೊತೆ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿನಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ.
ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳು, ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು... ಹೀಗೆ ಕುತೂಹಲದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಿದೆ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ'. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಸಾಯಿ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಕೃಷ್ಣಸಾಯಿ, ಸ್ಮೃತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಭಾವನಾ ಚಂದ್ರ, ವಿನಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜೀವ್ ಮೆಗೋಟಿ ಈ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣ: ಇನ್ನು ಹಾಡುಗಳದ್ದೇ ಕೆಲಸ!
ಮಾಕಿನೇನಿ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜು ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವ್ ಮೆಗೋಟಿ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರನಾಗಿ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಸಾಯಿ!
ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ನಟ ಕೃಷ್ಣಸಾಯಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮತ್ತು ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರ ಎಂಬ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾಹಂದರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ-ವಿನಯಾ ಪ್ರಸಾದ್!
'ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಗಣೇಶ ಮತ್ತೆ ಬಂದ' ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿನಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ' ಎಂದು ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡು
'ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬೇಬಿ ಅನ್ವಿಕಾ, ಭಾವನಾ ಚಂದ್ರ, ಧರ್ಮ, ಪ್ರೇಮಾ, ರವಿಕಿರಣ್, ವಿನಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹರೀಶ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಆರೋಹಣ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ರೇಣುಕಾ ಬಾಬು ಸಂಕಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಥಾಹಂದರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ 'ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ' ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರನ ಪಾತ್ರಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು? ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ಬಳಿಕವೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.