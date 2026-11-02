ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 'ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ' ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಣ್ಣನ ನೆನಪು, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಂಬರೀಷ್ ಹಾಗೂ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಗವ್ ಮಿಂಚಿರುವ ಈ ಗೀತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ. ಕನ್ನಡದ ನೆಲ, ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಸಾರುವ ಹಾಡೊಂದು ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 'ಕನ್ನಡವೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಎಂದ್ರು ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣ... ಜೈ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ' ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ 'ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ' ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಾಡಿನ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಂಬರೀಷ್ ಹಾಗೂ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಭಾರ್ಗವ್ ಅವರು ಈ ಮೂವರು ಕಲಾವಿದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಡಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಗ್ಗಜರ ಅಭಿನಯದ ಛಾಯೆ, ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಣ್ಣನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನದ ಗೀತೆ!
'ಕನ್ನಡವೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಎಂದ್ರು ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣ...' ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳೇ ಹಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಈ ಗೀತೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಿದೆ. ವಿವೇಕ್ ಜಂಗ್ಲಿ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದನ್ ಮಹದೇವ್, ದೇವರಾಜ್ ಕುಂಬಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂಬರಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕ್ ಜಂಗ್ಲಿ ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಂದ ಹಾಡಿಗೆ ಚಾಲನೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 'ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ' ಚಿತ್ರದ ಈ ವಿಶೇಷ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಸಾರುವ ಗೀತೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದೆ.
ಯಾರ ಸಿನಿಮಾ ಈ 'ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ'?
ಇನ್ನು ಎಸ್. ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ‘ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ’ಗೆ ಲೋಕೇಶ್.ಬಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಗವ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಚೇತನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಎಸ್. ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ರಾಜಣ್ಣನ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನದ ಸಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಂದಿಗೆ 'ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ' ಚಿತ್ರದ ಈ ವಿಶೇಷ ಗೀತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.