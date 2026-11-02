ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ‘ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರಾಮು ಲವ್ಲಿ ಸೀತಾ’ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕಥೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗೌರವ್ ಆರ್ಯನ್, ಸಿಂಚನಾ ಪಿ. ರಾವ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ... ಇದರ ನಡುವೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ತಿರುವುಗಳು! ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಥಾಹಂದರದಲ್ಲಿ ಬೆಸೆಯಲು ಹೊರಟಿರುವ ಚಿತ್ರವೇ ‘ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರಾಮು ಲವ್ಲಿ ಸೀತಾ’. ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ‘ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಂದ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ಕಥೆ ‘ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ’ಯ ಆಶಯವೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ತಂದೆ-ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್!
‘ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ’ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಶಯವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಗಾಢವಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ತಿರುವುಗಳನ್ನೂ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ ಕುತೂಹಲವನ್ನೂ ಬೆರೆಸಿರುವ ‘ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರಾಮು ಲವ್ಲಿ ಸೀತಾ’ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
ನಾಯಕನಾಗಿ ಗೌರವ್ ಆರ್ಯನ್, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಿಂಚನಾ ಪಿ. ರಾವ್
ಈ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಗೌರವ್ ಆರ್ಯನ್ ಅವರ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು, ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗೀತರಚನೆಕಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ‘ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರಾಮು ಲವ್ಲಿ ಸೀತಾ’ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಸಿಂಚನಾ ಪಿ. ರಾವ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಚೇತನ್ ಎಂ. ಮಾದಾಪುರ ಪ್ರಮುಖ ಖಳನಟರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟರಾದ ರಮೇಶ್ ಭಟ್, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಬಿರಾದಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಸ್ಯನಟ ವಿನೋದ್ ಗೊಬರಗಾಲ, ಮುಬಾರಕ್ ಅಲಿ, ಬೇಬಿ ನಿಧಿ, ರಾಘವ್ ರಾಮ್, ಫಿರೋಜ್ ಮಾಗರೆ, ಹರ್ಷಿತ ಟಿ.ಎ., ಕೀರ್ತನ ಗೌಡ, ಸುಪ್ರೀತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಆರ್ಎಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಅವರು ಜಿಆರ್ಎಲ್ ಮೂವೀಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣಯ್ ಜಿ. ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಚೇತನ್ ಎಂ. ಮಾದಾಪುರ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗೀತ, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷತೆ
ಚಿತ್ರದ ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸುಧೀರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಗಂಧರ್ವ ಹಾಗೂ ಗೌರವ್ ಆರ್ಯನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಬಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದನ್ ಹರಿಣಿ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿನೋದ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರು ಬಂಡೆ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಸುರೇಶ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶಶಾಂಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಂಕಲನದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧತೆ
ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ನಡೆದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ‘ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರಾಮು ಲವ್ಲಿ ಸೀತಾ’ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಆಶಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ತಂದೆ-ಮಗಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ, ಪ್ರೇಮ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂಶಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.