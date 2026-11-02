ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್ ಇದೀಗ 'ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಕೆ. ಗಂಗಾಧರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ, ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ..
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗುವುದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರವೊಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರವಿ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದು, ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ 'ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ; 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಒಂದಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ.
ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಮೊದಲ ನೋಟವೇ ಇದೊಂದು ಅಪ್ಪಟ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.
ನಗು, ಭಾವನೆ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಕಥೆ!
ಇಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 'ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ' ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು, ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯರ ನಡುವಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳ, ಕಿತ್ತಾಟ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿರಲಿವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉದಯ್ ಕೆ. ಮೆಹ್ತಾ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಹಾಗೂ ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೂಪ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಮಾರು ಐದಾರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
'ಪೊಗರು' ನಿರ್ಮಾಪಕ, 'ಫಾರೆಸ್ಟ್' ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್!
'ಪೊಗರು' ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಿ.ಕೆ. ಗಂಗಾಧರ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಫಾರೆಸ್ಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಕಥೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ 'ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ' ಕಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಕಥೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ.
ಶನೀಲ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯ ಮೂಲದವರಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇತರ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ 'ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರವೀಣ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಣಾಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ತಂಡದ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ!
'ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ' ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ. 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಖಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಹಾಡುಗಳಿರಲಿವೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ!
ಇನ್ನು ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 122 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.
ಈಗ ಅದೇ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾದ ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು 'ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ' ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ನಗು ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳು. ರವಿ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್, 'ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ'ನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ? 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ತಂಡದ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.