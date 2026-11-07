ರಿಷಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಟ್ರಂಕ್' ಹಾರರ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಟ್ರಂಕ್ನ ಹಿಂದಿರುವ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ತಂಡ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತವೆ? ಏನಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ..
ಟ್ರಂಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೈಟ್ ಬಾತ್ ರೂಂಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗೋದು ಡೌಟ್!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗವಿದೆ. ದೆವ್ವ, ಆತ್ಮ, ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವಗಳ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಹೆಣೆಯುವ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಟ್ರಂಕ್' (Trunk) ಕೂಡ ಒಂದು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾರರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
2018ರ ಜುಲೈ 13ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಿಷಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಶುರುವಾಯ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು!
ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ (ನಿಹಾಲ್ ರಜಪೂತ್) ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ಸುಸ್ಸಾನೆ (ಅರುಣಾ ಬಲರಾಜ್) ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ರಾಹುಲ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹರಿಣಿ (ವೈಶಾಲಿ ದೀಪಕ್) ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಕುಟುಂಬದವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುವ ದಂಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹರಿಣಿ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಳೆಯದೊಂದು ಟ್ರಂಕ್ ತರುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು, ನಿಗೂಢ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಹರಿಣಿಗೆ ಆತ್ಮದ ಕಾಟವಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಹರಿಣಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಆ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಂಕ್ನೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯವೇನು? ದಂಪತಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವುದೇ ಚಿತ್ರದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಭಾಗ.
ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಟ್ರಂಕ್ನ ಹಿಂದಿರುವ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ತಂಡ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ಘಟನೆಗಳ ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಕ ಕಥೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ನಿಹಾಲ್ ರಜಪೂತ್, ವೈಶಾಲಿ ದೀಪಕ್, ಅರುಣಾ ಬಾಲರಾಜ್, ಸುಂದರಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಬಿನ್ ಡೊಮಿನಿಕ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಗಣೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಸಂಗೀತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಜರಂಗ್ ಕೊನಾಥಮ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಅಲುರಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹಳೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದರ ಸುತ್ತ ಭಯಾನಕ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೆಣೆದಿರುವ 'ಟ್ರಂಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಹಾರರ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.