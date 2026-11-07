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- ಸೀರಿಯಲ್ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಕೈಹಿಡಿದ 'ಸಿಂಧು ಭೈರವಿ' ನಟಿ ಇಂಚರಾ: ಮದುವೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಸೀರಿಯಲ್ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಕೈಹಿಡಿದ 'ಸಿಂಧು ಭೈರವಿ' ನಟಿ ಇಂಚರಾ: ಮದುವೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಇಂಚರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಟ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ೪ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ಜೋಡಿ ಈಗ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
ಸಿಂಧು ಭೈರವಿಯ ಸಿಂಧು
ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯ ನಿತ್ಯಾ, ರಾಧಿಕಾ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಗಮ್ಯಾ, ಸಿಂಧು ಭೈರವಿಯ ಸಿಂಧು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕನ್ನಡದ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ತೆಲುಗು ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಇಂಚರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಚೆಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ
ಇವರು ನಟ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ 'ಇಂತಿಂತ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ' ತೆಲುಗು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಮದುವೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು ಉಡುಪಿಯ ಬೀಚ್ ಸಮೀಪ ನಡೆದಿದೆ.
4 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿ
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಿಂತ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಜೋಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತೆಲುಗು ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ
ತೆಲುಗು ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಆಗಿರುವ ನಟಿ ಇಂಚರಾ, 'ರಾಧಿಕಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಮಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ನಂತರ, ಅವರು 'ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
'ಬೊಮ್ಮರಿಲ್ಲು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ನಂತರ ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಹಾರಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಳಸಿಯ ಮಗಳು ದಿವ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಬೊಮ್ಮರಿಲ್ಲು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಸ್ತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಗುಂಡಮ್ಮ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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