ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಲ್ಲೂ ಆಡಿರುವ ಮಾತೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಏನದು ನೋಡಿ..
Salman Khan statement about Ramayana Movie: ರಾಮಾಯಣದ ಬಜೆಟ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗರಂ!
ನಿತೀಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವೇ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಾಯಣದ ಮೌಲ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಬೇಡಿ!
ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ‘ಮಾತೃಭೂಮಿ’ ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
“ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅದರ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಹಾಗೂ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುವುದು ನನಗೆ ಸರಿಯೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಪಾತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀರಾಮನ ಆದರ್ಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲು ಮಾತು
ಇದೇ ವೇಳೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ತಮ್ಮ ‘ಮಾತೃಭೂಮಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ರಾಮನ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೂ ಸಾಮ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಪತಿ, ಆದರ್ಶ ಮಗ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಗುಣಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ಸಲ್ಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅದ್ದೂರಿತನದ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವೂ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿವೆ.
20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ರಾಮ-ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಹೋದರರು!
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪೊಂದನ್ನೂ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ರಾಮಾಯಣ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತ್ತು.
“ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಡರಾತ್ರಿ ಹೊರಬಂದ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದವು. ಆ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಕಿರೀಟ ಹಾಕಿ, ‘ಇವರೇ ನಮ್ಮ ರಾಮ-ಲಕ್ಷ್ಮಣ’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟೆವು” ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಗುತ್ತಾ ಹಳೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ಕ್ಕೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ಇನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ‘ಮಾತೃಭೂಮಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲೆಕ್ಕವಲ್ಲ, ಅದರ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವ ಭಾವನೆಗಳೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಲ್ಲು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.