90ರ ದಶಕದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಸುನಿಲ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾ.ರಾ. ಗೋವಿಂದು ಅವರು ದಿ. ನಟ ಸುನಿಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅಪರೂಪದ ನೆನಪು ಹಾಗೂ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೊದಲೇ ನಾಯಕ ನಟರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನೊಬ್ಬ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅದನ್ನೇ ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾ.ರಾ. ಗೋವಿಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
90ರ ದಶಕದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೋಡಿ!
1991 ರಿಂದ 1994ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಸುನಿಲ್ ಮತ್ತು ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಜೋಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿತ್ತು. 'ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ', 'ಶ್ರುತಿ', 'ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡಗಳು', 'ಸಿಂಧೂರ ತಿಲಕ' ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಜೋಡಿ ನಟಿಸಿದ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದರೂ ಸುನಿಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಅಹಂ ಇರಲಿಲ್ಲ. "ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಂಭಾವನೆ ಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಳಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಣವನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಾ.ರಾ. ಗೋವಿಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು!
1992ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ವಿ. ರಾಜು ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಸಾ.ರಾ. ಗೋವಿಂದು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ' ಸಿನಿಮಾ ಸುನಿಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತ್ತು. ಸಾಲು ಸಾಲು ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾ.ರಾ. ಗೋವಿಂದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು. 1992ರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ (2022ರಲ್ಲಿ) ಸಾ.ರಾ. ಗೋವಿಂದು ಅವರು ಮತ್ತೆ 'ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಲೂ, ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದರು.
ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮರ ನೆನಪು!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದ ಸುನಿಲ್, 1994ರ ಜುಲೈ 24ರಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೀಡಾದರು. ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿ ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದರೂ, ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಸುನಿಲ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಸಂಭಾವನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಸಾ.ರಾ. ಗೋವಿಂದು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸಬರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಪಯಣ!
ಸುನಿಲ್ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ; ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆದವರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿತ್ತು. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ: 'ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ' ಚಿತ್ರದ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಸಂಗೀತದ ಹಾಡುಗಳು ಸುನಿಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ಕೇಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲಿ" ಮತ್ತು "ಮಾಮ ಮಾಮ ಚಂದಮಾಮ" ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಲವಲವಿಕೆಯ ಅಭಿನಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸುಗಳು: 1994ರಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವಿಧಿಯಾಟ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಾಂಧಿನಗರದ ಹಿರಿಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.